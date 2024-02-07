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Узбекский депутат: Результаты выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны

Узбекский депутат: Результаты выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны и народа.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 16:37
Узбекский депутат: Результаты выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны и народа.

Как передает западное бюро Report, об этом в Ханкенди журналистам заявил председатель комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистана Одилжон Иминов.

"Парламентарии Узбекистана были приглашены парламентом Азербайджана для наблюдений за процессом голосования на досрочных президентских выборах. Мы побывали в Шуше, а сейчас находимся в Ханкенди. На наш взгляд, здесь все соответствуют международным нормам. Готовность к выборам обеспечена на хорошем уровне и соответствует стандартам", - сказал он.

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Версия на английском языке Uzbek MP: Election results in Azerbaijan to serve country's further development
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı deputat: “Azərbaycanda seçkilərin nəticələri ölkənin gələcək inkişafına xidmət edəcək”

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