Узбекский депутат: Результаты выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны и народа.

Итоги внеочередных президентских выборов в Азербайджане будут служить дальнейшему развитию страны и народа.

Как передает западное бюро Report, об этом в Ханкенди журналистам заявил председатель комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистана Одилжон Иминов.

"Парламентарии Узбекистана были приглашены парламентом Азербайджана для наблюдений за процессом голосования на досрочных президентских выборах. Мы побывали в Шуше, а сейчас находимся в Ханкенди. На наш взгляд, здесь все соответствуют международным нормам. Готовность к выборам обеспечена на хорошем уровне и соответствует стандартам", - сказал он.