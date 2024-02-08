Узбекский депутат: Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей

Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей в ходе мониторинга выборов.

Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей в ходе мониторинга выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Сената парламента Узбекистана Одилжон Иминов на пресс-конференции по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

Иминов отметил, что вместе с парламентариями других стран посетил город Шушу.

"Голосование было организовано по всем правилам. Молодые избиратели выделялись особым энтузиазмом, поскольку они голосовали за свое будущее", - сказал он.

По словам Иминова, наличие веб-камер на избирательных участках также сильно облегчило работу наблюдателей.

"Также были созданы все условия для представителей СМИ, желающих осветить избирательный процесс. Выборы прошли очень прозрачно, членам комиссий никто не мешал выполнять свою работу", - добавил он.