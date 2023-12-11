Уволенные в запас со Службы внешней разведки и СГБ будут поставлены на воинский учет

Военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ) или Службы внешней разведки, будут поставлены на воинский учет.

Военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ) или Службы внешней разведки, будут поставлены на воинский учет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила воинского учета призывников и военнообязанных".

Согласно документу, военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ), а также уволенные с действительной военной службы со Службы госбезопасности или Службы внешней разведки, но не переведенные в резерв или снятые с воинского учета, будут поставлены на воинский учет в управлениях, отделах и отделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу по месту жительства или месту нахождения.