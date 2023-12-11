О нас

Уволенные в запас со Службы внешней разведки и СГБ будут поставлены на воинский учет

Уволенные в запас со Службы внешней разведки и СГБ будут поставлены на воинский учет Военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ) или Службы внешней разведки, будут поставлены на воинский учет.
Внутренняя политика
11 декабря 2023 г. 11:22
Уволенные в запас со Службы внешней разведки и СГБ будут поставлены на воинский учет

Военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ) или Службы внешней разведки, будут поставлены на воинский учет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Правила воинского учета призывников и военнообязанных".

Согласно документу, военнослужащие, уволенные в запас со срочной действительной военной службы со Службы госбезопасности (СГБ), а также уволенные с действительной военной службы со Службы госбезопасности или Службы внешней разведки, но не переведенные в резерв или снятые с воинского учета, будут поставлены на воинский учет в управлениях, отделах и отделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу по месту жительства или месту нахождения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DTX və Xarici Kəşfiyyat Xidmətində müddətli həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılanlar hərbi qeydiyyata alınacaq

Другие новости из категории

При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж
При Институте теологии создан Бакинский теологический колледж
11 декабря 2023 г. 10:32
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
9 декабря 2023 г. 14:21
Назначен новый заместитель министра экономики Нахчыванской АР
Назначен новый заместитель министра экономики Нахчыванской АР
9 декабря 2023 г. 13:59
Проект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана
ФотоПроект бюджета ГНФАР на 2024 год будет представлен президенту Азербайджана
9 декабря 2023 г. 13:14
Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом
Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом
9 декабря 2023 г. 12:14
Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое
Анар Багиров: За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое
9 декабря 2023 г. 11:52
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
Названы даты празднования Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2024 году
Названы даты празднования Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2024 году
9 декабря 2023 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews
9 декабря 2023 г. 10:42
Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур
Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур
9 декабря 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi