Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения

Уволенные руководители отделов и секторов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) назначены на новые должности.

Уволенные руководители отделов и секторов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) назначены на новые должности.

Как сообщает Report, бывший начальник отдела по вопросам гуманитарной политики и работе с общественными организациями аппарата Верховного меджлиса Эмин Мамедов назначен на должность советника в Министерстве образования автономной республики.

Бывший начальник отдела приема Рашад Ахмедов продолжит свою деятельность в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчывана. Он назначен на должность советника в министерстве.