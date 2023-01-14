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Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения

Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения Уволенные руководители отделов и секторов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) назначены на новые должности.
Внутренняя политика
14 января 2023 г. 13:19
Уволенные главы отделов и секторов ВМ Нахчывана получили новые назначения

Уволенные руководители отделов и секторов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) назначены на новые должности.

Как сообщает Report, бывший начальник отдела по вопросам гуманитарной политики и работе с общественными организациями аппарата Верховного меджлиса Эмин Мамедов назначен на должность советника в Министерстве образования автономной республики.

Бывший начальник отдела приема Рашад Ахмедов продолжит свою деятельность в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчывана. Он назначен на должность советника в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisinin işdən çıxarılan şöbə və sektor müdirlərinə yeni vəzifə verilib

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