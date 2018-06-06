Уволен заместитель руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев произведены кадровые изменения.

Как сообщает Report, освобожден в занимаемой должности заместитель руководителя аппарата Госкомитета Рафиг Шамиев.

Приказ в связи с этим подписал председатель Госкомитета Ровшан Рзаев.

Другим приказом Эльман Гулиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев. До этого назначения он работал завсектором гуманитарной помощи в отделе регионального управления, соцобеспечения и гуманитарной помощи Госкомитета.

Кроме того, в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев создан отдел контроля и инспекции. Соответствующим приказом Намик Ибрагимов назначен заведующим этого отдела.