 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Уволен заместитель руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев

    © Report

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев произведены кадровые изменения.

    Как сообщает Report, освобожден в занимаемой должности заместитель руководителя аппарата Госкомитета Рафиг Шамиев.

    Приказ в связи с этим подписал председатель Госкомитета Ровшан Рзаев.

    Другим приказом Эльман Гулиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев. До этого назначения он работал завсектором гуманитарной помощи в отделе регионального управления, соцобеспечения и гуманитарной помощи Госкомитета.

    Кроме того, в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев создан отдел контроля и инспекции. Соответствующим приказом Намик Ибрагимов назначен заведующим этого отдела.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi