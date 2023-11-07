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Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства

Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства Фаиг Шихалиев освобожден от должности заместителя председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 20:28
Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства

Фаиг Шихалиев освобожден от должности заместителя председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Другим распоряжением на эту должность назначен Ибрагим Мамедов.

До назначения председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства НАР временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədr müavini işdən çıxarılıb, təyinat olub

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