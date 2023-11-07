Уволен заместитель председателя Нахчыванского ОАО мелиорации и водного хозяйства

Фаиг Шихалиев освобожден от должности заместителя председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Фаиг Шихалиев освобожден от должности заместителя председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает местное бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Другим распоряжением на эту должность назначен Ибрагим Мамедов.

До назначения председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства НАР временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя.