В Азербайджане снят с должности еще один глава Исполнительной власти

4 марта, 2016 17:14

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Сальянского района Тахира Керимова. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Тахир Абузар оглу Керимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сальянского района. Другим распоряжением президента на его место назначен Севиндик Хатамов. С.Хатамов до этого работал на должности главы Исполнительной власти Ярдымлинского района.