Ульви Мехтиев: Уверен, граждане воспользуются SMS-разрешениями по назначению

SMS-разрешение - это услуга, внедренная для предотвращения распространения инфекции.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Уверен, что наши граждане и в этот раз будут пользоваться системой SMS-разрешений только в случае необходимости и по назначению. Давайте постараемся не засорять SMS-канал несоответствующими текстами. В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства”, - отметил У.Мехтиев.