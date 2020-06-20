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Ульви Мехтиев: Уверен, граждане воспользуются SMS-разрешениями по назначению

Уверен, что граждане будут пользоваться SMS-разрешениями по назначению

SMS-разрешение - это услуга, внедренная для предотвращения распространения инфекции. 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Уверен, что наши граждане и в этот раз будут пользоваться системой SMS-разрешений только в случае необходимости и по назначению. Давайте постараемся не засорять SMS-канал несоответствующими текстами. В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства”, - отметил У.Мехтиев.

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