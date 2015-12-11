Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Увеличивается сумма штрафов за курение в железнодорожном транспорте вне установленных мест.

Как сообщает Report, повышение суммы штрафов за подобное правонарушение предусмотрено в новом Кодексе административных правонарушений.

Согласно 305 статье нового кодекса, за курение в железнодорожном транспорте вне установленных мест предусматривается штраф в размере 40 манатов.

В случае принятия нового Кодекса административных правонарушений, указанные требования вступят в силу с 1 мая 2016 года.

Напомним, что согласно действующему кодексу, нарушившие данное правило лица получали предупреждение или же штрафовались в размере от 5-ти до 15-ти манатов.