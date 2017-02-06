Увеличивается число членов комитета, возглавляемого Хади Раджабли

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Комитет труда и социальной политики Милли Меджлиса будет принят новый член.
Как сообщает Report, новым членом комитета станет депутат Жаля Алиева.
Так, согласно внутреннему уставу ММ, депутат Ж.Алиева будет избрана членом Комитета труда и социальной политики.
Этим число членов комитета (вместе с председателем) достигнет 11 человек.
Напомним, что председателем Комитета труда и социальной политики ММ является Хади Раджабли.
İlkin PirəliАвтор новости
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