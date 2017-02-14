Увеличено число членов одного из комитетов Милли Меджлиса

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Избран новый член в парламентский комитет по труду и социальной политике.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента в членство комитета выдвинули кандидатуру депутата Жали Алиевой.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Этим число представленных в парламентском комитете по труду и социальной политике депутатов достигло 11-ти.

Напомним, что председателем данного комитета является Хады Раджабли.