 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Увеличено число членов одного из комитетов Милли Меджлиса

    Этим, количество представленных в парламентском комитете по труду и социальной политике депутатов достигло одиннадцати

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Избран новый член в парламентский комитет по труду и социальной политике.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента в членство комитета выдвинули кандидатуру депутата Жали Алиевой.

    Вопрос был вынесен на голосование и принят.

    Этим число представленных в парламентском комитете по труду и социальной политике депутатов достигло 11-ти.

    Напомним, что председателем данного комитета является Хады Раджабли. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi