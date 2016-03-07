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    Увеличена зарплата сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчывана

    Васиф Талыбов подписал в связи с этим указ

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Увеличена зарплата сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики. 

    Как сообщает Report, председатель Верховного меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов подписал в связи с этим указ. 

    Согласно указу, внесены изменения в указ "О ряде мероприятий по усилению социальной защиты сотрудников Государственного таможенного комитета Нахчывана, упрощению процедур в таможенном деле и повышению прозрачности". 

    Согласно изменениям, 50 процентов средств, поступающих в небюджетный фонд развития таможенной системы, будут израсходованы на выплату дополнений к месячным зарплатам сотрудников с особыми званиями и гражданских работников Государственного таможенного комитета.

    До этого расходовалось 25 процентов этих средств. 

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