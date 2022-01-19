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Увеличена заработная плата сотрудников Центра Гейдара Алиева

Увеличена заработная плата сотрудников Центра Гейдара Алиева Установлены ежемесячные оклады сотрудников Центра Гейдара Алиева. Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Внутренняя политика
19 января 2022 г. 12:04
Увеличена заработная плата сотрудников Центра Гейдара Алиева

Установлены ежемесячные оклады сотрудников Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, месячные оклады сотрудников Центра Гейдара Алиева определены следующим образом.

Должность

Ежемесячный оклад (в манатах)

1.

Директор Центра

3012

2.

Заместитель директора Центра

2772

3.

Руководитель аппарата

2472

4.

Директор департамента

2136

5.

Советник директора Центра

2016

6.

Помощник директора Центра, заместитель директора департамента

1956

7.

Заведующий отделением

1836

8.

Главный специалист, специалист по компьютерам, главный механик, главный энергетик

1626

9.

Ведущий специалист, инженер

1506

10.

Специалист

1296

11.

Электрик, водитель, оператор

1206

12.

Уборщица

876
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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzinin işçilərinin maaşları artırılıb

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