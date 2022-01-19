Увеличена заработная плата сотрудников Центра Гейдара Алиева

Установлены ежемесячные оклады сотрудников Центра Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, месячные оклады сотрудников Центра Гейдара Алиева определены следующим образом.
|
№
|
Должность
|
Ежемесячный оклад (в манатах)
|
1.
|
Директор Центра
|
3012
|
2.
|
Заместитель директора Центра
|
2772
|
3.
|
Руководитель аппарата
|
2472
|
4.
|
Директор департамента
|
2136
|
5.
|
Советник директора Центра
|
2016
|
6.
|
Помощник директора Центра, заместитель директора департамента
|
1956
|
7.
|
Заведующий отделением
|
1836
|
8.
|
Главный специалист, специалист по компьютерам, главный механик, главный энергетик
|
1626
|
9.
|
Ведущий специалист, инженер
|
1506
|
10.
|
Специалист
|
1296
|
11.
|
Электрик, водитель, оператор
|
1206
|
12.
|
Уборщица
|
876