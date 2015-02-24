Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличена сумма штрафов за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании. Как сообщает Report, в связи с этим Милли Меджлис внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, нарушившие законодательство должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2500 манатов, юридические лица - от 5000 до 8000 манатов. Кроме того, за нарушение правил и условий лицензирования в сфере телерадиовещания будут применены штрафы в размере той же суммы. Поправки вносятся с целью ужесточения санкций.

Отметим, что поправки приняты путем голосования.