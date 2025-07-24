Повышен размер стипендий для докторантов, студентов вузов и ссузов

Увеличен размер стипендий для докторантов, студентов вузов и ссузов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений.

Как сообщает Report, согласно документу, размер стипендий будет увеличен с 1 сентября текущего года.

Так, для обучающихся на уровне докторантуры размер стипендии по подготовке доктора наук установлен в размере 450 манатов (ранее 400 манатов), а по подготовке доктора философии — 300 манатов (ранее 240 манатов).

Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях, с академическими показателями от 91 до 100 баллов будет выплачиваться стипендия в размере 240 манатов, от 71 до 90 баллов — 180 манатов, от 51 до 70 баллов — 120 манатов.

Бакалавры вузов (включая базовое медицинское образование) получат соответственно 200 манатов за 91-100 баллов, 160 манатов за 71-90 баллов и 110 манатов за 51-70 баллов.

Студентам средних специальных учебных заведений, набравшим 91-100 баллов, будет выделяться стипендия в размере 110 манатов, показавшим результат от 71 до 90 баллов — 90 манатов, а имеющим от 51 до 70 баллов — 70 манатов.

Студентам профессиональных учебных заведений на уровне высшего технического профессионального образования с оценкой "5" (91-100 баллов) будет выплачиваться стипендия в размере 110 манатов, с оценками "4" и "5" (71-100 баллов) — 90 манатов, с оценками "3"-"5" (51-100 баллов) — 70 манатов.