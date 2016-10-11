Утверждены результаты прошедшего в Азербайджане референдума

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Центризбирком (ЦИК) утвердил окончательные результаты проведенного в Азербайджане 26 сентября всенародного голосования (референдума) в связи с внесением изменений в Конституцию Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов проинформировал по поводу процесса голосования.

После обсуждений ЦИК принял решение касательно утверждения окончательных результатов референдума.

В решении говорится об утверждении окончательных результатов проведенного в Азербайджане 26 сентября всенародного голосования (референдума) в связи с внесением изменений в Конституцию Азербайджана и вступлении в силу со дня публикации решения.

Отметим, что по стране в процессе голосования приняли участие 3 671 797 из 5 267 111 избирателей.