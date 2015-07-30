​Утверждены правила изготовления контрольных марок на лекарственные препараты и литературу религиозного содержания

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении правил контроля и учета поступления в государственный бюджет средств, полученных от выдачи контрольных марок. Как сообщает Report, постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Новый документ регулирует вопросы, связанные с изготовлением контрольных марок на лекарственные препараты и литературу (бумажная и на электронных носителях), аудио и видеоматериалы, товары и изделия религиозного назначения, другие информационные материалы религиозного содержания, контролем и ведением учета за поступлением в государственный бюджет средств, полученных от выдачи контрольных марок.

Согласно правилам, министерство здравоохранения и Государственный комитет по работе с религиозными организациями должны представить в министерство финансов информацию о годовой потребности в контрольных марках за 6 месяцев до начала следующего календарного года.

Изготовление (заказ) контрольных марок осуществляется министерством финансов. Финансирование изготовления контрольных марок осуществляется за счет средств госбюджета, предусмотренных на эти цели.

Хранение контрольных марок осуществляется министерством здравоохранения и Государственным комитетом.

Министерство здравоохранения и Государственный комитет осуществляют продажи контрольных марок юридическим и физическим лицам по тарифам, определенным постановлением №214 Кабинета министров от 1 июля 2014 года об утверждении "Суммы взноса за получение контрольных марок".

Контроль и ведение учета за поступлением в государственный бюджет средств, полученных от выдачи контрольных марок, осуществляется министерством финансов.