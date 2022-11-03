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Утверждены положения органов, созданных на территории с чрезвычайным положением

Утверждены положения органов, созданных на территории с чрезвычайным положением Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о временном специальном органе управления, созданном на территории, где введено чрезвычайное положение" и "Положения об органе центрального управления, созданном на территории, где введено чре
Внутренняя политика
3 ноября 2022 г. 13:31
Утверждены положения органов, созданных на территории с чрезвычайным положением

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о временном специальном органе управления, созданном на территории, где введено чрезвычайное положение" и "Положения об органе центрального управления, созданном на территории, где введено чрезвычайное положение", сообщает Report.

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