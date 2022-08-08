О нас

Утверждены лицензии учреждений социального обслуживания, созданных государством и муниципалитетами

Утверждены лицензии учреждений социального обслуживания, созданных государством и муниципалитетами Утвержден «Образец Устава учреждений социального обслуживания, создаваемых государством и муниципальными образованиями».
Внутренняя политика
8 августа 2022 г. 22:13
Утверждены лицензии учреждений социального обслуживания, созданных государством и муниципалитетами

Утвержден "Образец Устава учреждений социального обслуживания, создаваемых государством и муниципальными образованиями".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Типовой устав утвержден в целях обеспечения реализации пункта 6.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2020 года "О ряде мер, связанных с обеспечением деятельности Министерства труда и социальной защиты населения".

Решение может быть изменено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət və bələdiyyələrin yaratdığı sosial xidmət müəssisələrinin nizamnaməsi təsdiqlənib  

Самое читаемое

Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi