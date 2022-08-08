Утверждены лицензии учреждений социального обслуживания, созданных государством и муниципалитетами

Утвержден "Образец Устава учреждений социального обслуживания, создаваемых государством и муниципальными образованиями".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Типовой устав утвержден в целях обеспечения реализации пункта 6.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2020 года "О ряде мер, связанных с обеспечением деятельности Министерства труда и социальной защиты населения".
Решение может быть изменено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.