Утверждены командировочные для лиц, участвующих в мероприятиях в рамках COP29

10:27

Правительство Азербайджана утвердило размеры командировочных для лиц, участвующих в мероприятиях за рубежом в связи с COP29.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 25 января 2008 года № 14 "О нормах командировочных расходов".

В документе отмечается, что в связи с проведением в городе Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии Совещания сторон Киотского протокола и 6-й сессии Совещания сторон Парижского соглашения, членам Организационного комитета, созданного распоряжением Президента Азербайджана № 4264 от 13 января 2024 года, а также членам делегации ответственных представителей при деловых поездках в 2024-2025 годах в города Нью-Йорк, Вашингтон, Женева, Давос, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Сидней, Токио, Лондон, Мадрид, Париж, Рим, Вена, Сингапур, Нукуалофа в рамках мероприятий COP29 выплачивается дополнительно 50% от суточной нормы командировочных расходов, установленной для этих городов.