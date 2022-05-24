Утверждены изменения в размерах ежемесячных должностных окладов работников СГБ

Утверждены изменения в ”Размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Службы государственной безопасности” и "Размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала Службы государственной безопасности, не являющихс

Утверждены изменения в ”Размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Службы государственной безопасности” и "Размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала Службы государственной безопасности, не являющихся государственными служащими".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал указ об этом.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по выплате средств, требуемых в связи с исполнением данного постановления.

Решение действует с 17 марта 2022 года.