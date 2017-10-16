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    Утверждено правило дачи инструкций торговым представительствам посольствами и консульствами в иностранных государствах

    Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "устав о торговом представительстве и его аппарате в посольствах и консульствах в иностранных государствах", “образцовую структуру торгового представителя в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в иностранных государствах”.

    Как передает Report, соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

    На основе другого решения прмьер-министра, утверждено “правило предоставления пособий торговым представителям и работникам их аппарата в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах”. 

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