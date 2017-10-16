Утверждено правило дачи инструкций торговым представительствам посольствами и консульствами в иностранных государствах

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "устав о торговом представительстве и его аппарате в посольствах и консульствах в иностранных государствах", “образцовую структуру торгового представителя в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в иностранных государствах”.

Как передает Report, соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

На основе другого решения прмьер-министра, утверждено “правило предоставления пособий торговым представителям и работникам их аппарата в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах”.