О нас

Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета

Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета
Внутренняя политика
4 июня 2025 г. 13:35
Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета

Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Как сообщает Report, согласно документу, утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Также утверждено "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə-Hüquq Şurasının 20 illik yubiley medalı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi