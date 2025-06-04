Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета

Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета

Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Как сообщает Report, согласно документу, утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Также утверждено "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".