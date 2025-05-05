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Утверждены положение и структура МИД Азербайджана

Утверждены положение и структура МИД Азербайджана Утверждено ”Положение о Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики".
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 16:07
Утверждены положение и структура МИД Азербайджана

Президент Ильхам Алиев утвердил "Положение о Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписан главой государства.

Согласно документу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту проекты новых положений о посольствах, постоянных представительствах, консульствах и почетных консулах Азербайджана в соответствии с законом "О дипломатической службе".

Кроме того, Кабинет министров должен в течение одного месяца подготовить предложения, касающиеся размеров должностных окладов сотрудников дипломатической службы, а также надбавок к ним за выслугу лет, дипломатический ранг, представительство и полномочия, а также по другим формам обеспечения, и представить их президенту. Также Кабмин должен решить и иные вопросы, вытекающие из указа.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры для создания нового структурного подразделения аппарата министерства на базе управления в Нахичеванской Автономной Республике, а также обеспечить реализацию других положений указа.

Одновременно утратил силу указ президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года №1066 "О должностях сотрудников дипломатической службы, работающих в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики".

Указом также утверждена структура министерства. В нее вошли аппарат МИД - управления и отделы, а также дипломатические представительства и консульства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Xarici İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiqlənib

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