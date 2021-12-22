Утверждено положение о Госагентстве по охране стратегических объектов

Утверждено положение о Государственном агентстве Азербайджанской Республики по охране стратегических объектов.

Утверждено положение о Государственном агентстве Азербайджанской Республики по охране стратегических объектов.

Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Указом также утверждена структура Государственного агентства Азербайджанской Республики по охране стратегических объектов, предел числа военнослужащих и гражданского персонала, перечень должностей высшего офицерского состава.

Государственное агентство по охране стратегических объектов должно представить главе государства предложения о перечне лиц, чью охрану обеспечивает, Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из указа.