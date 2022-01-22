Утверждена выдача пожизненных диппаспортов первому вице-президенту и вице-президентам

Первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана будут выданы пожизненные дипломатические паспорта. Как сообщает Report, это отразилось в подписанных сегодня президентом Ильхамом Алиевым законах “О паспортах”, “О государственной службе”, “О дипл

Первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана будут выданы пожизненные дипломатические паспорта.



Как сообщает Report, это отражено в подписанных сегодня президентом Ильхамом Алиевым законах “О паспортах”, “О государственной службе”, “О дипломатической службе” и законе ”О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Согласно изменениям, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики получат дипломатические паспорта в Министерстве иностранных дел не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.