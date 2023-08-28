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Утверждена Стратегия информационной и кибербезопасности Азербайджана на 2023-2027 годы

Утверждена Стратегия информационной и кибербезопасности Азербайджана на 2023-2027 годы Утверждена "Стратегия информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы".
Внутренняя политика
28 августа 2023 г. 20:21
Утверждена Стратегия информационной и кибербезопасности Азербайджана на 2023-2027 годы

Утверждена "Стратегия информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Кабинету Министров Азербайджана поручено координировать осуществление утвержденной Стратегии, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Координационной комиссии по информационной безопасности поручено обеспечить систематический мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Стратегии; раз в год информировать президента Азербайджана о проводимой работе по реализации Стратегии.

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Версия на азербайджанском языке İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair 2023–2027-ci illər üçün Strategiya təsdiqlənib

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