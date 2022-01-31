Утверждена процедура регистрации смерти скончавшегося за рубежом гражданина Азербайджана

Установлена новая процедура регистрации смерти гражданина Азербайджанской Республики, скончавшегося за рубежом.
Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Семейный кодекс".
Согласно проекту изменений, в Семейный кодекс добавлена статья 195.2.
Согласно новой статье, в случаях, когда гражданин Азербайджанской Республики, лицо без гражданства или иностранец, постоянно проживающие в Азербайджанской Республике, умер в иностранном государстве и смерть не была зарегистрирована в компетентных органах этой страны или в органе, установленном соответствующим органом исполнительной власти, регистрация смерти будет осуществляться органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании выданного в этой стране подтверждающего факт смерти документа.