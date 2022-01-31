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Утверждена процедура регистрации смерти скончавшегося за рубежом гражданина Азербайджана

Утверждена процедура регистрации смерти скончавшегося за рубежом гражданина Азербайджана Установлена новая процедура регистрации смерти гражданина Азербайджанской Республики, скончавшегося за рубежом.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 18:43
Утверждена процедура регистрации смерти скончавшегося за рубежом гражданина Азербайджана

Установлена новая процедура регистрации смерти гражданина Азербайджанской Республики, скончавшегося за рубежом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Семейный кодекс".

Согласно проекту изменений, в Семейный кодекс добавлена статья 195.2.

Согласно новой статье, в случаях, когда гражданин Азербайджанской Республики, лицо без гражданства или иностранец, постоянно проживающие в Азербайджанской Республике, умер в иностранном государстве и смерть не была зарегистрирована в компетентных органах этой страны или в органе, установленном соответствующим органом исполнительной власти, регистрация смерти будет осуществляться органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании выданного в этой стране подтверждающего факт смерти документа.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə vəfat etmiş Azərbaycan vətəndaşının ölümünün qeydə alınması proseduru təsdiqlənib

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