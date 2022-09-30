Утверждена новая структура НАНА

Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report в Кабинете министров, документ подготовлен в целях обеспечения исполнения пункта 6.3 указа президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике" от 28 июля 2022 года №1769.

Согласно решению, в новой структуре Национальной академии наук Азербайджана будут функционировать 22 научных учреждения. Предел численности сотрудников НАНА определен в 3 510 человек. В целом, управление академией и финансовые затраты были оптимизированы.