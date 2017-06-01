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    Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджана - СПИСОК

    Число помощников президента достигло 10

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в новой структуре число помощников президента возросло с 5 до 10.

    Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев

    Помощник президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова 

    Начальник Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов

    Помощник президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов

    Помощник президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев

    Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров

    Помощник президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов

    Помощник президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов

    Помощник президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов

    Помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров

    Помощник президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии – заведующий отделом

    Начальник Секретариата президента – помощник президента Диляра Сеидзаде

    Пресс-секретарь президента Азер Гасымов

    Начальник службы протокола президента Эльчин Багиров

    Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов

    Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев

    Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев

    Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики

    Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев

    Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов

    Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова.

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