Утверждена Инструкция об организации административного надзора за деятельностью муниципалитетов

Утверждена Инструкция об организации административного надзора за деятельностью муниципалитетов.

Утверждена Инструкция об организации административного надзора за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report , соответствующее решение было принято коллегией Министерства юстиции.

Отмечается, что административный надзор не может ограничивать право муниципалитетов самостоятельно и независимо решать вопросы местного значения в рамках закона.

Соответствующие комиссии муниципалитетов и избиратели могут быть привлечены к осуществлению административного надзора в порядке, установленном законодательством. При осуществлении административного надзора, в случае необходимости, к проведению проверки могут быть привлечены эксперты и специалисты по распоряжению начальника Главного управления или управления.

Административное производство по надзору начинается на основании обращения физического или юридического лица, либо государственного органа (учреждения), утверждающего, что его права или законные интересы были нарушены муниципалитетом, при условии подачи такого обращения в течение 6 месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав или законных интересов.

Что касается осуществления административного надзора по обращениям, то производство начинается, если обращение подано в течение 6 месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав или законных интересов муниципалитетом.

Если по результатам проверки в деятельности муниципалитета или его должностных лиц выявляются признаки преступления, применяются меры, предусмотренные соответствующим пунктом данной Инструкции.