Утверждена государственная программа развития сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 годы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы".
Как сообщает Report, документом утверждена "Государственная программа развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы".
В целях государственной поддержки формирования и развития кооперации в сельском хозяйстве министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить создание в аппарате министерства в рамках предела численности работников структурного подразделения, занимающегося вопросами развития сельскохозяйственной кооперации; осуществить системные и комплексные мероприятия с учетом опыта стран, добившихся успешных результатов в области деятельности сельскохозяйственных кооперативов, обеспечить подготовку образцовых уставов сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной в части I настоящего распоряжения, дважды в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.
Администрации президента Азербайджанской Республики поручено осуществлять общий контроль за исполнением Государственной программы.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
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