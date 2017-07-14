Утверждена государственная программа развития сельскохозяйственной кооперации на 2017-2022 годы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы".

Как сообщает Report, документом утверждена "Государственная программа развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы".

В целях государственной поддержки формирования и развития кооперации в сельском хозяйстве министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить создание в аппарате министерства в рамках предела численности работников структурного подразделения, занимающегося вопросами развития сельскохозяйственной кооперации; осуществить системные и комплексные мероприятия с учетом опыта стран, добившихся успешных результатов в области деятельности сельскохозяйственных кооперативов, обеспечить подготовку образцовых уставов сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной в части I настоящего распоряжения, дважды в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

Администрации президента Азербайджанской Республики поручено осуществлять общий контроль за исполнением Государственной программы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.