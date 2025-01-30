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Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку на 2025-2030гг 

Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку на 2025-2030гг  Утверждена Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.
Внутренняя политика
30 января 2025 г. 19:49
Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку на 2025-2030гг 

Утверждена Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, Кабмину поручено координировать и контролировать реализацию мер, предусмотренных Госпрограммой, раз в год информировать президента Азербайджана о выполнении предусмотренных в ней мероприятий и решать другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабмина.

Министерство финансов и Министерство экономики должны принять соответствующие меры для обеспечения необходимых финансовых средств при ежегодном составлении государственного бюджета Азербайджана и государственных инвестиционных программ с целью финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.

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Версия на английском языке Azerbaijan approves state program on improving transport infrastructure in Baku and surrounding areas
Версия на азербайджанском языке Bakı və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib

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