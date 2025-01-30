Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку на 2025-2030гг

Утверждена Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

Утверждена Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, Кабмину поручено координировать и контролировать реализацию мер, предусмотренных Госпрограммой, раз в год информировать президента Азербайджана о выполнении предусмотренных в ней мероприятий и решать другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабмина.

Министерство финансов и Министерство экономики должны принять соответствующие меры для обеспечения необходимых финансовых средств при ежегодном составлении государственного бюджета Азербайджана и государственных инвестиционных программ с целью финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.