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Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы

Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы Утверждена "Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".
Внутренняя политика
28 августа 2023 г. 20:16
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы

Утверждена "Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года номер 3378, глава государства постановил:

1. Утвердить "Государственную программу по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

2.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

2.1.координировать осуществление мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего распоряжения;

2.2.раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о состоянии реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

3.Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial xidmətin inkişafına dair 2023–2026-cı illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib

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