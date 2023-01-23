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Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года

Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".
Внутренняя политика
23 января 2023 г. 20:43
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по совершенствованию управления в сферах стандартизации, метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права" от 10 февраля 2017 года номер 1234 и приведения национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями, в том числе принятия национальных технических регламентов на основе директив Европейского Союза и стандартов на основе ссылки на международные стандарты постановил утвердить "Государственную программу по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено координировать исполнение мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения; раз в год информировать президента Азербайджана об исполнении мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заявке министерства экономики Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Milli standartlaşdırma ilə bağlı növbəti iki il üçün dövlət proqramı təsdiqlənib

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