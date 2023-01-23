Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по совершенствованию управления в сферах стандартизации, метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права" от 10 февраля 2017 года номер 1234 и приведения национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями, в том числе принятия национальных технических регламентов на основе директив Европейского Союза и стандартов на основе ссылки на международные стандарты постановил утвердить "Государственную программу по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено координировать исполнение мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения; раз в год информировать президента Азербайджана об исполнении мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заявке министерства экономики Азербайджана.