Утверждена форма электронного протокола о нарушении законодательства в сфере труда

В постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении форм протокола об административном правонарушении, решения, вынесенного уполномоченным органом (должностным лицом) при рассмотрении дела об административном правонарушении, и решения о направ

В постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении форм протокола об административном правонарушении, решения, вынесенного уполномоченным органом (должностным лицом) при рассмотрении дела об административном правонарушении, и решения о направлении дела об административном правонарушении по существу" внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий приказ.

Решением утверждена форма "Электронного протокола об административном правонарушении за нарушение законодательства в сферах труда, занятости, пенсий, социальных пособий и обязательного страхования".

Кроме того, была утверждена форма "Электронного решения о наложении административного взыскания за нарушение законодательства в сферах труда, занятости, пенсий, социальных пособий и обязательного страхования".