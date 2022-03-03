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Утверждена форма электронного протокола о нарушении законодательства в сфере труда

Утверждена форма электронного протокола о нарушении законодательства в сфере труда В постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении форм протокола об административном правонарушении, решения, вынесенного уполномоченным органом (должностным лицом) при рассмотрении дела об административном правонарушении, и решения о направ
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 11:03
Утверждена форма электронного протокола о нарушении законодательства в сфере труда

В постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении форм протокола об административном правонарушении, решения, вынесенного уполномоченным органом (должностным лицом) при рассмотрении дела об административном правонарушении, и решения о направлении дела об административном правонарушении по существу" внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий приказ.

Решением утверждена форма "Электронного протокола об административном правонарушении за нарушение законодательства в сферах труда, занятости, пенсий, социальных пособий и обязательного страхования".

Кроме того, была утверждена форма "Электронного решения о наложении административного взыскания за нарушение законодательства в сферах труда, занятости, пенсий, социальных пособий и обязательного страхования".

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Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyaları sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına dair elektron protokolun forması təsdiqlənib

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