О нас

Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг

Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг В Азербайджане одобрены изменения в закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг.
Внутренняя политика
19 августа 2022 г. 17:34
Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг

В Азербайджане одобрены изменения в закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Изменением установлена фиксированная ежемесячная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся оказанием частных ветеринарных услуг, в размере 20 манатов.

Отметим, что для физических лиц, занимающихся данным видом деятельности, размер ежемесячного налога будет определяться с применением следующих коэффициентов:

- В городе Баку (включая села и поселки) - 2,0;

- В Гяндже, Сумгайыте и Хырдалане-1,5;

- Поселках и селах Абшеронского района (кроме города Хырдалан), городах Ширван, Мингячевир, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан - 1,0;

- в других районах (городах) и поселках (селах) - 0,5.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özəl baytarlıq xidmətlərinin sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunmasına dair qanun təsdiqlənib

Другие новости из категории

Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане
Определен порядок ведения индивидуального учета военных в системе соцстрахования в Азербайджане
19 августа 2022 г. 17:18
В Азербайджане страховщики будут вести индивидуальный учет в электронном виде
В Азербайджане страховщики будут вести индивидуальный учет в электронном виде
19 августа 2022 г. 17:15
Распределять вырученные от ставок средства будет Минмолодежи и спорта Азербайджана
Распределять вырученные от ставок средства будет Минмолодежи и спорта Азербайджана
19 августа 2022 г. 14:51
За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать
За нарушения правил пользования Национальным архивным фондом будут штрафовать
18 августа 2022 г. 16:35
Утвержден новый состав Центральной экспертной комиссии по экспертизе документов и архивному делу в АП
Утвержден новый состав Центральной экспертной комиссии по экспертизе документов и архивному делу в АП
18 августа 2022 г. 16:25
Предельная численность сотрудников Национального архивного управления будет пересмотрена
Предельная численность сотрудников Национального архивного управления будет пересмотрена
18 августа 2022 г. 16:10
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ЮАР в Азербайджане 
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ЮАР в Азербайджане 
18 августа 2022 г. 11:21
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Монголии в Азербайджане 
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Монголии в Азербайджане 
18 августа 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi