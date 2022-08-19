Утвержден закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг

В Азербайджане одобрены изменения в закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг.

В Азербайджане одобрены изменения в закон об упрощенном налогообложении частных ветеринарных услуг.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Изменением установлена фиксированная ежемесячная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся оказанием частных ветеринарных услуг, в размере 20 манатов.

Отметим, что для физических лиц, занимающихся данным видом деятельности, размер ежемесячного налога будет определяться с применением следующих коэффициентов:

- В городе Баку (включая села и поселки) - 2,0;

- В Гяндже, Сумгайыте и Хырдалане-1,5;

- Поселках и селах Абшеронского района (кроме города Хырдалан), городах Ширван, Мингячевир, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан - 1,0;

- в других районах (городах) и поселках (селах) - 0,5.