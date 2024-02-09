Утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики

Согласно Распоряжению президента Азербайджана "О проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики" от 30 декабря 2023 года, на основе выбора членов организационного комитета, созданного для празднования юбилея автономной республики, утверж

Согласно Распоряжению президента Азербайджана "О проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики" от 30 декабря 2023 года, на основе выбора членов организационного комитета, созданного для празднования юбилея автономной республики, утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, автором логотипа является член Союза художников Нахчывана Нахид Алиев.

Логотип представляет собой цифру 100, составленную из узоров символа Нахчывана – мавзолея Моминехатун, в нижней части которой изображен национальный флаг Азербайджана. В нижнем левом углу логотипа размещена надпись: "1924–2024 Нахчыванская Автономная Республика".