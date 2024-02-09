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Утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики

Утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики Согласно Распоряжению президента Азербайджана "О проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики" от 30 декабря 2023 года, на основе выбора членов организационного комитета, созданного для празднования юбилея автономной республики, утверж
Внутренняя политика
9 февраля 2024 г. 18:12
Утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики

Согласно Распоряжению президента Азербайджана "О проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики" от 30 декабря 2023 года, на основе выбора членов организационного комитета, созданного для празднования юбилея автономной республики, утвержден юбилейный логотип по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, автором логотипа является член Союза художников Нахчывана Нахид Алиев.

Логотип представляет собой цифру 100, составленную из узоров символа Нахчывана – мавзолея Моминехатун, в нижней части которой изображен национальный флаг Азербайджана. В нижнем левом углу логотипа размещена надпись: "1924–2024 Нахчыванская Автономная Республика".

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubiley loqotipi təsdiq olunub

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