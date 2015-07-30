​Утвержден список должностных лиц органов полиции, имеющих право на хранение, ношение и применение по назначению электрошокеров - СПИСОК

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Списка должностных лиц органов полиции, которые имеют право на хранение, ношение и применение по назначению электрошокеров". Как сообщает Report, постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Так, в список должностных лиц органов полиции, которые имеют право на хранение, ношение и применение по назначению электрошокеров входят начальник комендантской службы министерства внутренних дел (МВД), командир регулярной части полиции, обеспечивающей безопасность административных зданий, заместитель командира, главный инспектор службы, инспектор службы, командиры звеньев и полицейские; командиры регулярных частей полиции специального назначения МВД, заместители командиров, рядовые, другие сотрудники из числа младшего, среднего и старшего начальствующего состава; командиры регулярных частей полиции (полк, батальон, рота, взвод, звено), находящихся в непосредственном подчинении МВД, заместители командиров, главные инспекторы службы, сотрудники конвойной службы мест временного содержания.