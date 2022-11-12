Утвержден состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим распоряжением состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда страны.
Как сообщает Report, распоряжением главы государства утвержден следующий состав попечительского совета:
заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
заведующий сектором по вопросам экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.