О нас

Утвержден состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Утвержден состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим распоряжением состав Попечительского совета Ипотечного и кредитного гарантийного фонда.
Внутренняя политика
12 ноября 2022 г. 13:54
Утвержден состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил своим распоряжением состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда страны.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства утвержден следующий состав попечительского совета:

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

заведующий сектором по вопросам экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

Самое важное

В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
Госдеп заявил, что США будут и впредь поддерживать Азербайджан перед угрозами Ирана
11 ноября 2022 г. 05:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi