Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО "АзерГолд"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "АзерГолд".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "АзерГолд":
председатель Наблюдательного совета:
Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики, член правления Азербайджанского инвестиционного холдинга
члены Наблюдательного совета:
Эльчин Агакишиев – первый заместитель начальника Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Ильхам Панахов – директор Центра управления производственными и обслуживающими предприятиями Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Самир Гурбанов – председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Вугар Меджидли – заведующий отделом финансирования отраслей экономики Аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики.