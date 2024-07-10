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Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления в Кяльбаджарском районе

Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления в Кяльбаджарском районе Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".
Внутренняя политика
10 июля 2024 г. 17:45
Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления в Кяльбаджарском районе

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, Наблюдательный совет утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Башир Гаджиев – специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе;

Члены Наблюдательного совета:

Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики;

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства;

Намиг Гумматов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры;

Азаде Гусейнова – заместитель председателя Государственного агентства по туризму.

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