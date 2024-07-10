Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления в Кяльбаджарском районе

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".
Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, Наблюдательный совет утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Башир Гаджиев – специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе;
Члены Наблюдательного совета:
Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики;
Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства;
Намиг Гумматов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры;
Азаде Гусейнова – заместитель председателя Государственного агентства по туризму.