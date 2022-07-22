Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".
Как сообщает Report, распоряжением утвержден следующий состав Наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета
Эмин Гусейнов - специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)
Члены наблюдательного совета
Самед Баширли - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Намиг Гумметов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики
Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.