Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Как сообщает Report, распоряжением утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета

Эмин Гусейнов - специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

Члены наблюдательного совета

Самед Баширли - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Намиг Гумметов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.