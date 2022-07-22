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Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе

Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".
Внутренняя политика
22 июля 2022 г. 15:16
Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Как сообщает Report, распоряжением утвержден следующий состав Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета

Эмин Гусейнов - специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

Члены наблюдательного совета

Самед Баширли - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Намиг Гумметов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Версия на английском языке President approves composition of Supervisory Board of Restoration, Construction and Management Service of Karabakh Economic Region
Версия на азербайджанском языке Qarabağ İqtisadi Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

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