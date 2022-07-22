Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Как сообщает Report, распоряжением утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе":

Председатель наблюдательного совета

Вахид Гаджиев – специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточный Зангезурский экономический район

Члены наблюдательного совета

Сахиб Мамедов – заместитель министра экономики Азербайджана

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Вугар Керимов – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана



Намиг Гуметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.