Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
Как сообщает Report, распоряжением утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе":
Председатель наблюдательного совета
Вахид Гаджиев – специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточный Зангезурский экономический район
Члены наблюдательного совета
Сахиб Мамедов – заместитель министра экономики Азербайджана
Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
Вугар Керимов – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Намиг Гуметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.