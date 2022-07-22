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Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района

Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
Внутренняя политика
22 июля 2022 г. 15:11
Утвержден состав Наблюдательного совета службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Как сообщает Report, распоряжением утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе":

Председатель наблюдательного совета

Вахид Гаджиев – специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточный Зангезурский экономический район

Члены наблюдательного совета

Сахиб Мамедов – заместитель министра экономики Азербайджана

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Вугар Керимов – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Намиг Гуметов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

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Версия на английском языке President approves composition of Supervisory Board of Restoration, Construction and Management Service No. 1 of East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

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