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Утвержден состав Наблюдательного совета Каспийского морского пароходства

Утвержден состав Наблюдательного совета Каспийского морского пароходства Распоряжением утвержден следующий состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Азербайджанское каспийское морское пароходство"
Внутренняя политика
22 февраля 2021 г. 14:26
Утвержден состав Наблюдательного совета Каспийского морского пароходства
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report, распоряжением утвержден следующий состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Председатель Наблюдательного совета:

Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

Члены наблюдательного совета:

Рахман Гумбетов – заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Метин Эйнуллаев – председатель правления азербайджанского инвестиционного холдинга, заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Заур Гурбанов – заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга

Вугар Меджидли – заведующий отделом финансов экономических сфер аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики.

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