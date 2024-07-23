Утвержден состав Наблюдательного совета ГЭЦ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Как сообщает Report, распоряжением главы государства в состав Наблюдательного совета вошли:
председатель Наблюдательного совета
Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики;
члены Наблюдательного совета
Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;
Идрис Исаев – заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики;
Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;
Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.