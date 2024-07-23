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Утвержден состав Наблюдательного совета ГЭЦ

Утвержден состав Наблюдательного совета ГЭЦ Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Внутренняя политика
23 июля 2024 г. 15:43
Утвержден состав Наблюдательного совета ГЭЦ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщает Report, распоряжением главы государства в состав Наблюдательного совета вошли:

председатель Наблюдательного совета

Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики;

члены Наблюдательного совета

Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;

Идрис Исаев – заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики;

Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;

Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

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