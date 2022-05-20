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Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив

Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета публичного юридического лица "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив".
Внутренняя политика
20 мая 2022 г. 16:28
Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета публичного юридического лица "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив".

Как сообщает Report, распоряжением Наблюдательный совет публичного юридического лица утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Гюндюз Керимов – завотделом законодательства и правовой политики Администрации президента, помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Шахин Алиев – ректор Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики

Хумай Эфендиева – судья Конституционного суда Азербайджанской Республики

Халид Гасымлы – завотделом права и законодательства аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

Фарид Гаджиев – руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

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