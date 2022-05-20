Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета публичного юридического лица "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив".
Как сообщает Report, распоряжением Наблюдательный совет публичного юридического лица утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Гюндюз Керимов – завотделом законодательства и правовой политики Администрации президента, помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета
Шахин Алиев – ректор Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики
Хумай Эфендиева – судья Конституционного суда Азербайджанской Республики
Халид Гасымлы – завотделом права и законодательства аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики
Фарид Гаджиев – руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики