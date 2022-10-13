Утвержден состав Межотраслевой экспертной комиссии по контрольно-кассовым аппаратам

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление о создании Межотраслевой экспертной комиссии по контрольно-кассовым аппаратам.

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление о создании Межотраслевой экспертной комиссии по контрольно-кассовым аппаратам.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Поправкой состав Межотраслевой экспертной комиссии по контрольно-кассовым аппаратам утвержден в новой редакции.

Председателем Межотраслевой экспертной комиссии по контрольно-кассовым аппаратам назначен начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли, заместителем председателя - заместитель начальника Государственной налоговой службы при Минэкономики Илькин Велиев.

В число членов комиссии входят заведующий отделом учетной политики Аппарата Министерства финансов, заведующий отделом ценовой статистики Аппарата Государственного комитета по статистике, заместитель завотделом экономической политики Аппарата Министерства экономики, начальник Главного управления цифрового налогового администрирования Аппарата Государственной налоговой службы при Минэкономики, директор департамента наличных денег Центрального банка, генеральный директор юридического лица публичного права "Азербайджанский институт метрологии", генеральный директор юридического лица публичного права "Институт стандартизации Азербайджана", заместитель председателя правления Азербайджанского центрального союза кооперативов ("Азериттифаг").