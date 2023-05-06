Утвержден состав коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджана

Утвержден состав коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменения в Распоряжение "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики" от 1 мая 1995 года номер 170.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменения в Распоряжение "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики" от 1 мая 1995 года номер 170. Как передает Report , согласно документу, коллегия Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики утверждается в нижеприведенном составе: Председатель коллегии председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Члены коллегии Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Заместители председателя Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Начальники главных управлений Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Начальники территориальных и специализированных главных таможенных управлений Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Подпишитесь на наш Telegram канал