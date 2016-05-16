Утвержден состав коллегии Государственного комитета статистики - СПИСОК

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил состав коллегии Государственного комитета статистики.

Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Коллегия определена в составе 11 человек.

Председателем коллегии является председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов.

Членами коллегии назначены первый заместитель председателя Государственного комитета статистики Вахаб Мамедов, заместители председателя комитета Рауф Селимов, Юсиф Юсифов, председатель Государственного комитета статистики Нахчывана Камал Джафаров, руководитель Аппарата Государственного комитета статистики Джаббар Мусаев, заведующий отделом координации статистических работ и стратегического планирования аппарата Гасым Алиев, заведующий отделом информации и по связям с общественностью аппарата Рафаэль Сулейманов, заведующий отделом статистики национальных подсчетов и макроэкономических показателей Нуру Сулейманов, заведующий отделом социальной статистики аппарата Эльчин Гаджи, директор Центра научно-исследовательских и статистических инноваций Государственного комитета статистики Хагани Мамедов.